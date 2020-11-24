Москва, , 18:30 — REGNUM Партия «Единая Россия» до конца года подготовит проект закона о самозанятых. В партии уже есть наработки для законодательного закрепления этой сферы занятости, рассказал журналистам первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Государственной думе Андрей Исаев.

Черновая версия законопроекта будет основана на наработках, которые уже подготовлены рабочей группой по изменению трудового законодательства. Об этом в ходе прошедшего во вторник, 24 ноября, обсуждения вопросов совершенствования социально-трудового законодательства, уточнил Андрей Исаев.

«Я полностью поддерживаю вашу идею о том, что необходим закон о самозанятых, — сказал парламентарий, обращаясь к председателю партии Дмитрию Медведеву, — Сейчас это бурно развивающаяся сфера применения человеческого потенциала, человеческого труда. Мы имеем кое-какие наработки и готовы представить вам и сторонам социального партнерства синопсис такого закона, первичный набросок. Где-то до конца этого года готовы будем представить».

Андрей Исаев отметил, что благодаря поправкам «Единой России» в законодательстве впервые появится понятие «самозанятые», «которым также служба занятости будет оказывать необходимые услуги».

Напомним, законодательно закрепить понятие самозанятых в ходе обсуждения вопросов совершенствования социально-трудового законодательства предложил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

По его словам, в законопроекте надо перечислить права, возможности и гарантии для этой категории, четко разграничить самозанятых и наемных работников.