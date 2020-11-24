24 ноября 2020 | Время чтения 6 мин

Анатолий Кошкин, , 18:30 — REGNUM При всем реализме и практичности японцев, подчас их охватывает этакий политический инфантилизм, слепая вера в желанное, но не несбыточное. Это я о том, что в условиях, когда запрет на отчуждение российских земель по инициативе самого российского президента внесен в Конституцию РФ, в Японии, как утопающий за соломинку, хватаются за «перспективу» овладения русскими Курилами, когда к власти в России придет «демократическая оппозиция». И это не мнение каких-то маргинальных групп японского общества, плохо разбирающихся в российских реалиях, а наставление вполне себе респектабельной центральной газеты страны, имеющей представительства в основных странах мира, включая Россию.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, например, редакция японской газеты «Санкэй симбун» рекомендует кабинету министров Ёсихидэ Суга обратить внимание на более активное использование в интересах Токио в «территориальном вопросе» российской оппозиции. «Социальная основа поддержки Путина в России не так уж тверда, как кажется. В связи с этим необходимо уже сейчас работать, имея в виду политику дальнего прицела, а именно, наступление «эпохи после Путина». В этом контексте Япония должна настойчиво и последовательно взывать к российскому народу, в особенности российской оппозиции, и мировой общественности, доказывая незаконность и несправедливость захвата Россией северных территорий», — наставляет газета.

Если газета имеет в виду работу с «российской оппозицией» дипломатических представительств Японии в России, то тут она, что называется, «рвется в открытые двери», ибо и посольство и генконсульства Страны восходящего солнца в нашей стране вовсе не забывают о такой работе. Отнюдь не вмешиваясь в методы работы японского посольства в стране пребывания, заметим, что именно на такие «оппозиционные силы» и делается ставка, прямо скажем, в ущерб контактам с другими силами, в частности с теми, кто не согласен с японской трактовкой «территориальной проблемы». Конечно, с «оппозицией», которая «смотрит в рот» японским дипломатам, работать гораздо проще. Ведь называющие себя «оппозиционными» группки сами предлагают себя в качестве «пятой колонны» в интересах Японии. Достаточно вспомнить зафиксированный случай обращения к высокопоставленному представителю посольства Японии в России «правозащитника» Льва Пономарева. Этот «оппозиционер» на встрече с японским дипломатом в ресторане открыто просил деньги, обещая развернуть в нашей стране пропаганду, о которой пишет «Санкэй симбун». И эти предложения обсуждал с добровольным кандидатом в платные агенты японского посольства не атташе или третий секретарь, а целый советник дипломатического представительства, видимо, по политическим вопросам.

Вспомнить об этом случае (уверен, что он не единственный) готовности сотрудничества гражданина России на платной основе с государством, выдвигающим незаконные территориальные требования к нашей стране, побудили сообщения об очередном сборище в Вильнюсе имеющих российское гражданство и сбежавших из России либералов. Как сообщалось, «на своей тусовке, получившей название «Форум свободной России», эти люди обсуждали, что они будут делать, когда придут к власти в нашей стране».

Среди выступавших были Сергей Гуриев, Андрей Илларионов, Владислав Иноземцев, Александр Кынев, Елена Лукьянова, Леонид Гозман, Гарри Каспаров и другие. Как сообщают, одной из важных тем был, по сути, «роспуск российской и советской империй». Закоперщиком выступил возомнивший себя не только шахматистом, но и политиком Гарри Каспаров, который, как писало одно из российских СМИ, «категорически заявил о том, что в случае прихода к власти его единомышленников они намерены отказаться от ВСЕХ территорий, которые входили в состав Российской империи или Советского Союза. То есть, без обиняков, предложил готовиться к полному уничтожению Российской Федерации». «У России в будущем нет другого выбора, кроме как отказаться от имперской политики президента Владимира Путина. Это включает в себя отказ от всех аннексий и претензий на какие-либо территории, которые ранее входили в состав Российской империи или Советского Союза. Имперская политика в 21-м веке не приносит ничего, кроме бед и разочарований, в том числе самой России», — витийствовал «оппозиционер» на являющемся подразделением «Радио Свобода» канале «Радио. Крым. Реалии».

Начать «роспуск» нашего государства этот «гражданин мира» с паспортом Хорватии (только ли?) намерен с «возвращения Крыма под контроль Украины». «Никаких референдумов быть не должно. Переходный период никоим образом не должен сопровождаться переговорами — переговоры тут вести не о чем. Решение о возвращение Крыма под контроль Украины должно быть принято новым российским парламентом незамедлительно», — заявил, как отрезал, шахматист. Напомним, что, входя в состав «координационного совета российской оппозиции», Каспаров открыто ратовал за то, чтобы отдать Японии Курилы и провести референдум в Калининградской области о присоединении ее земель к Германии.

Однако введенная уголовная ответственность за призывы к раздаче нашей страны иностранцам, видимо, учтена и заставляет «оппозиционеров» с российскими паспортами следить за языком и воздерживаться от прямых призывов «сдать Курилы и Калининград». «Это государство (Россию — А.К.) нужно строить заново, а не ремонтировать. Это та задача, которая перед нами встанет, надеюсь, достаточно скоро. Надеюсь, доживём. Но есть некоторые развилки, по которым нет согласия и в нашей среде, и это надо обсудить до того, как всё рухнет, и откроется окно возможностей для новых действий… Русский язык как государственный, мне кажется, абсолютно нормальная вещь. А вот предоставлять какие-то специальные права русской культуре, или любой другой — этого делать не надо», — прожектерствует о будущей власти «либеральных оппозиционеров» сподвижник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, бывший сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман. О сознательном развале нашей страны этот политик-либерал опасливо говорит, как бы «в третьем лице»: «То, что при пертурбациях, которые нас ждут, весьма вероятен отход некоторых территорий от РФ, это общеизвестно. Понятно, что отход Северного Кавказа выглядит очень вероятно, а формирование Уральской республики менее вероятно, но всё это возможно». Правда, кому «общеизвестно», не уточняется… Видимо все тем же «либералам», задавшимся целью после развала СССР развалить и Российскую Федерацию. Выполняя многовековую мечту наших зарубежных недругов.

Такое впечатление, что витающий в облаках своей якобы предстоящей власти в России Леонид Яковлевич уже видит образ «новой либеральной конституции» России, которую, если коллективный Запад позволит сохранить хотя бы ее обломки, «российские оппозиционеры» готовы «возглавить». Да они удовлетворятся и обломками, ибо большая Россия им не нужна, ее можно просто раздать желающим, как глупый управдом Бунша с легкостью отдавал «Кемску волость».

«Что прописать в Конституции? — глубокомысленно задается вопросом Гозман. — Мне кажется, что мы не должны следовать за параноидальным стремлением нынешних властей удерживать территорию. Мы должны прописать механизмы выхода, хотя и с решением сотен проблем, которые при этом возникают. Дальше, у нас есть согласие, что нужно реализовывать европейский институт. Но мы должны при этом стремиться к формальному членству в ЕС, НАТО? Мне кажется, что да. Я бы это прописал». Вот она, конечная цель «российских либералов». Благодарим за откровенность, г-н Гозман.

В заключение я бы посоветовал японским дипломатам и их коллегам из других западных держав, хотя они, конечно же, в моих советах не нуждаются, пристальнее присмотреться к этой публике. Понять подлинный смысл их фронды, мелкотравчатость людей, готовых для удовлетворения своих ни на чем не основанных амбиций предавать и разрушать вскормившую и образовавшую их на свою голову Родину-мать.