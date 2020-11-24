Париж, , 18:28 — REGNUM В Париже сожалеют о решении США выйти из Договора по открытому небу, заявил 24 ноября официальный представитель МИД Франции.

«Действие этого договора обеспечивает нам прозрачность и увеличивает предсказуемость в сфере военной деятельности, в частности в отношении России», — приводит его слова ТАСС.

Французский дипломат отметил, что Париж будет продолжать выполнять условия договора, а также намерен начать диалог с новой администрацией США по вопросу контроля над вооружениями, что является необходимым для поддержания стратегического равновесия.

Как передавало ИА REGNUM, накануне в МИД России заявили, что США ведут «нечистоплотную подковёрную игру», пытаясь склонить своих союзников к передаче Вашингтону данных наблюдательных полётов над Россией и ограничить при этом полёты российских наблюдателей над американскими объектами в Европе.

Было подчёркнуто, что такие действия являются грубым нарушением договора, и Россия предпримет жёсткие меры, «если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США».

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