Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 25 ноября, Госдума во втором, основном чтении обсудит законопроект, регулирующий вопросы дистанционной (удаленной) работы, сообщает ИА REGNUM. Законопроект вызвал общественный резонанс и был существенно доработан ко второму чтению.

Дистанционная работа

Парламентарии предложили сделать термины «удаленная» работа и «дистанционная» работа синонимами. Поправками планируется разделить «дистанционку» на три категории.

Первая «категория» — дистанционная работа на постоянной основе, то есть работник знает, что будет работать дистанционно, ему не требуется рабочее место.

Вторая — это временно дистанционная работа. Депутаты предлагают ограничить время дистанционной работы до шести месяцев для того, чтобы существовала принципиальная разница между временной дистанционной работой и постоянной, и зафиксировать, что за работником, который временно переведен на дистанционную работу, сохраняется его стационарное рабочее место, которое должно быть восстановлено после того, как он завершит этот временной период.

Третья «категория» — дистанционная работа периодически, в редакции первого чтения она называлась «комбинированная работа». Речь идет о том, что работник может часть времени работать дистанционно, часть стационарно.

Отдельно прописано, что если работник временно переводится на дистанционную работу и характер его труда, задачи, стоящие перед ним остаются теми же, заработная плата ему не может быть понижена.

Трудовые отношения

Поправки прописывают особенности заключения трудового договора и дополнительного соглашения к трудовому договору, предусматривающие выполнение работником трудовых функций дистанционно, а также особенности порядка взаимодействия дистанционного работника и работодателя. Предполагается, что для заключения трудового договора, расторжения трудового договора и подписания соглашения о материальной ответственности работника будет требоваться электронная цифровая подпись (от работника — неквалифицированная, от работодателя — квалифицированная). Во всех остальных случаях обмен документами осуществляется и документы удостоверяются в порядке, о котором договорятся стороны. Порядок может быть определен локальным нормативным актом, трудовым договором или коллективным договором.

Работа и отдых

Поправки в Трудовой кодекс РФ предусматривают установление особенностей режима рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника.

Предлагается прописать, что если локальным нормативным актом не определено время работы, то его для себя работник определяет самостоятельно.

Прописан порядок вызова дистанционного работника работодателем и временного дистанционного работника на стационарное рабочее место и порядок выхода такого работника по его инициативе на стационарное рабочее место (исключение — если речь идет не об «удаленке» в чрезвычайных ситуациях, когда выход на работу запрещен).

Работодатель в основном обязан обеспечить оборудованием дистанционного работника работодатель, но устанавливается еще один вариант: работодатель и работник вправе договориться об использовании работником своего оборудования и своих программных продуктов, которые должны быть совместимы с программными продуктами работодателя. В том случае, если работник использует свое оборудование, работодатель и работник договариваются о компенсациях за использование этого оборудования.

Кроме того, прописывается, что если дистанционный работник живет в другом регионе, а его вызывают в компанию, которая может находиться в другом регионе, то это должно быть оплачено как командировка.

Что касается отпуска, то постоянному дистанционному работнику отпуск предоставляется так же, как любому работнику — не менее 28 рабочих дней ежегодно. При этом порядок предоставления постоянному дистанционному работнику отпуска может быть определен в его трудовом договоре, если иное не определено коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения профсоюза.

Если речь идет о временном дистанционном работнике, то есть временно переведенным в этот режим, то на него будет распространяться график отпусков, существующий на предприятии.

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Переработки

Устанавливается, что время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время. При этом общими правоотношениями Трудового кодекса установлено ограничение рабочего времени в 40 часов в неделю и оговорено, что если это рабочее время превышено, оно должно оплачиваться как сверхурочная работа, то есть первые два часа — по полуторному тарифу, последующие — по двойному.

Увольнение

Предложена норма, в соответствии с которой увольнение возможно после невыхода дистанционного работника на связь с работодателем без уважительных причин в течение двух рабочих дней.

Еще одним основанием для увольнения дистанционного работника станет изменение работником места выполнения трудовой функции, которое препятствует выполнению им своих основных трудовых функций либо качественно меняет условия трудового договора.

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