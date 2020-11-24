Подгорица, , 18:04 — REGNUM У черногорского гражданского движения URA есть данные, что региональный мафиозный клан угрожает лидеру движения, возможному новому вице-премьеру правительства Черногории Дритану Абазовичу. Такое заявление сделал на экстренной пресс-конференции исполнительный директор Гражданского движения URA Зоран Микич.

Микич возложил ответственность за возможные происшествия на сектор безопасности страны. Если что-то случится с Дританом Абазовичем или одним из членов его семьи, прямую ответственность будут нести директор Управления полиции Веселин Вельович и другие руководители сектора безопасности, отметил Микич. «Мы не хотим напрямую обвинять кого-либо, мы просто хотим проинформировать общественность о событиях», — сказал Микич. Он заявил, что с 30 августа по сегодняшний день Абазович получил десятки угроз через социальные сети, отправленные по телефону, что перед его семейным домом в Улцине проходили митинги. Микич также заявил, что, по их данным, черногорские и региональные органы национальной безопасности проверяют эту информацию.