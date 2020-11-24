Махачкала, , 18:08 — REGNUM Назначение первого вице-премьера Дагестана Абдулпатаха Амирханова временно исполняющим обязанности председателя правительства региона может быть связано не только с его опытом работы в республиканских и федеральных органах власти, но и с лоббированием его кандидатуры сенатором Сулейманом Керимовым. Об этом 24 ноября в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил дагестанский политолог Эдуард Уразаев.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назначил премьера Дагестана Артема Здунова врио главы Мордовии. Сегодня врио главы Дагестана Сергей Меликов отправил правительство республики в отставку, поручив его членам продолжить работу до формирования нового состава исполнительного органа. Временное исполнение обязанностей председателя возложено на первого вице-премьера Абдулпатаха Амирханова.

Информация о вероятном назначении Амирханова появилась около месяца назад еще до перевода Здунова в Мордовию и, как отметил Уразаев, получала косвенные подтверждения и выглядела правдоподобно. Вместе с тем предполагалось, что случится это в конце текущего или в начале следующего года. Но, как заметил политолог, в Кремле решили ускорить смену глав в проблемных регионах, в том числе в Мордовии.

«Выбор Меликовым кандидатуры Амирханова, по некоторым признакам, связан не только с его опытом работы в республиканских и федеральных органах власти, как сказал сам врио главы Дагестана, но и с лоббированием его кандидатуры Сулейманом Керимовым, который не первый раз добивается назначения в состав правительства республики и на руководство территориальными органами федеральных министерств и ведомств», — считает Уразаев.

Амирханову 58 лет, он является уроженцем Хунзахского района Дагестана. За последние 12 лет он был первым замминистра инвестиций и внешнеэкономических связей Дагестана, замминистра промышленности, транспорта и энергетики республики, начальником отдела инвестиционного развития департамента инвестиционных проектов Министерства РФ по делам Северного Кавказа, помощником главы города Дербента, руководителем управления Росимущества в Дагестане.

Должность первого заместителя председателя правительства Дагестана Амирханов получил 11 ноября текущего года — спустя шесть дней после назначения Меликова на пост врио руководителя региона. В медиапространстве Амирханов известен и как человек из команды Керимова. Уразаев также считает, что его карьерный рост стал возможным в том числе благодаря поддержке сенатора.

«Есть факт работы Амирханова помощником главы Дербента, когда мэром был близкий к Керимову Хизри Абакаров. Есть факт его неожиданного назначения в начале 2019 года замруководителя управления Росимущества по Дагестану и быстрое перемещение в кресло начальника этого важного для инвестиций территориального органа. Поменять в короткие сроки несколько должностей маловероятно без поддержки влиятельных лиц», — отметил политолог.

По мнению эксперта, у Амирханова хороший опыт и репутация квалифицированного специалиста, но достаточно ли организаторских качеств и умения выстраивать отношения с коллегами и обществом — пока неясно.

«Ему предстоит напряженно работать и над собой, и над освоением огромного массива информации и планами деятельности около 30 органов исполнительной власти для того, чтобы эффективно решать многочисленные и сложные проблемы региона. Ему будет трудно, но потенциал для успешной работы у него есть», — резюмировал Уразаев.

Напомним, Артем Здунов возглавлял правительство Дагестана с 7 февраля 2018 года. Его предшественник на этом посту Абдусамад Гамидов в настоящее время отбывает наказание в колонии общего режима за хищение более 41 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию спецприемника для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства.

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