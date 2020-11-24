Париж, , 17:58 — REGNUM Во Франции завели дело на полицейского, который ударил ногой мигранта в ходе ликвидации лагеря беженцев в центре Парижа вечером 23 ноября. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает Le Figaro.

Расследование по делу о «применении силы сотрудником правоохранительных служб» будет проводится Инспекционной службой национальной полиции Франции.

Напомним, во второй половине дня 23 ноября около 200 мигрантов, ранее проживавших в другом лагере беженцев в пригороде французской столицы Сен-Дени, также ликвидированном полицией, разбили палатки в центре Парижа на площади Республики.

Полиция оперативно демонтировала эти палатки, иногда применяя грубую силу. Кадры ликвидации лагеря быстро разлетелись по сети и вызвали живое возмущение.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен пообещал «разобраться»с полицейскими, жестко разогнавшими лагерь мигрантов, прибывших по большей части из Афганистана.

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