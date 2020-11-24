Москва, , 17:46 — REGNUM Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему: «Открытость региональных властей в период пандемии: задачи, инструменты и специфика». Участники дискуссии обсудили задачи, инструменты и специфику открытости регионов в новых условиях борьбы с коронавирусом.

Сомодератором дискуссии выступила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Круглый стол собрал глав и представителей регионов и федеральных экспертов.

В начале дискуссии Дарья Кислицына представила региональные базовые и нестандартные коммуникативные практики. Она отметила, что в мониторинге ЭИСИ постоянно появляются новые инструменты открытости глав регионов «новой волны», которые целесообразно было бы тиражировать. Среди нестандартных коммуникационных практик для увеличения эффективности работы системы здравоохранения, ухода от ее перегрузки эксперт назвала следующие: горячая линия для людей с симптомами ОРВИ (Сахалинская область, Забайкальский край); колл-центры для пациентов с симптомами ОРВИ в каждом муниципалитете (Приморский край); горячая линия по вопросам записи на КТ (Курская область) и др.

Отдельно Дарья Кислицына выделила каналы информирования и обратной связи, связанные проведением тестирования на COVID-19. К примеру, Единая информационная система для получения результатов тестов на коронавирус работает в Приморском крае. В Курской области действует Центр информирования о результатах тестирования на коронавирус.

«Если отмечать в целом работу региональных властей в сфере открытости безотносительно борьбы с пандемии, то я бы хотела отметить коммуникационные практики глав регионов «новой волны»: трансляция совещаний правительства в прямом эфире (Камчатский край), портал контроля реализации поручений губернатора (Нижегородская область), проект «Народный советник» (Ненецкий автономный округ)», — добавила она

Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия), рассказал о своем опыте региона по обеспечению открытости.

«Прямые эфиры дают возможность понять четко проблемы, где мы информационно недоработали. Такие инструменты коммуникации помогают бороться с фейками и нивелировать негативные ситуации. Если мы хотим выйти из этой пандемии не ослабленными, а более сильными — нам нужны такие прямые каналы коммуникации с населением», — пояснил он.

В качестве эффективности работы прямых эфиров глава региона привел пример получения актуальной информации о лекарственном обеспечении в республике. Также глава республики согласился с результатами социологических опросов в том, что в настоящее время стал заметно ощущаться тренд на позитив.

Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики, в своем выступлении привел примеры открытости, реализуемые в регионе. Глава региона рассказал о том, как в результате прямых запросов граждан в республике были организованы онлайн-свадьбы, онлайн-встречи с молодыми медиками, летучки с министром здравоохранения.

«Открытость — самая выгодная стратегия региона. Да, она сложная, но если работать на результат и вдолгую, то иного пути нет. Открытость — это еще и синоним развития. Благодаря обратной связи мы видим свои ошибки и недостатки. Так, получив конструктивную критику одной из программ поддержки предпринимателей республики, мы скорректировали ее и помогли конкретному стартапу по производству мёда», — добавил он.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края, поделился опытом своего региона по принципам выстраивания коммуникации с населением. Губернатор рассказал о личной практике выборочных звонков людям, болеющим COVID-19, о ведении прямых эфиров в Инстаграм, а также о необходимости менять бюрократическую систему с целью оперативно видеть ее ошибки и корректировать ее. Губернатор высказал мнение, что систему здравоохранения нужно также модифицировать в клиентоориентированное русло, где пациент — это ее клиент, и с ним нужно выстраивать соответствующую коммуникацию.

«Открытость — это не только развитие, но и построение доверия. На мой взгляд, эффективность борьбы с пандемией измеряется и доверием населения своему правительству», — аргументировал он.

Александр Бурков, губернатор Омской области, рассказал, как выстраивается система реагирования на обращения граждан в регионе, отметив, что в период пандемии не удается уйти от ручного управления. При этом с помощью частных обращений к руководству удается решать и системные проблемы. В качестве примера губернатор привел обращение тик-токера, которое дало толчок системному решению проблемы покрытия качественным интернетом региона, а также корректировки региональной программы по устранению цифрового неравенства.

«У нас много примеров, когда мы получали информацию из социальных сетей и быстро реагировали на нее, корректируя работу системы. Хочу отметить, что принятые меры информирования очень сократили количество обращений граждан на горячую линию по сравнению с весенним периодом. Все используемые нами каналы информирования граждан, очевидно, снимают тревожность и напряженность у населения», — пояснил он.