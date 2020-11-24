Ростов-на-Дону, , 17:36 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял кадровое решение. Сити-менеджер областного центра уволил руководителя администрации Советского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Последний рабочий день сегодня, 24 ноября, у главы администрации Советского района города Павла Исакова. Чиновник уволен по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя доверено Геннадию Туркину.

ИА REGNUM напоминает, что Исаков возглавил администрацию Советского района Ростова-на-Дону по решению депутатов городской думы 20 августа 2019 года. До этого он занимал должность заместителя главы администрации Первомайского района по экономическим вопросам и сфере обслуживания.