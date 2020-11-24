Москва, , 17:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает 24 ноября официальный сайт Кремля.

Президент России Владимир Путин Kremlin.ru

Переговоры были проведены 23 и 24 ноября. В ходе них были подробно обсуждены итоги состоявшейся 21 ноября поездки российской межведомственной делегации в Ереван и Баку, а также реализация совместного заявления руководителей трёх стран от 9 ноября о прекращении военных действий в Карабахе.

Кроме того, стороны рассмотрели варианты деятельности российских миротворцев в зоне Нагорного Карабаха и дальнейшие мероприятия в сфере гуманитарной помощи местному населению.

Также были затронуты вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортного сообщения в регионе.

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