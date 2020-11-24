Москва, , 17:10 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о возращении Волгоградской области в часовую зону Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Законопроектом предлагается перевести территорию Волгоградской области из 3-й часовой зоны (МСК +1, UTC+4) во 2-ю часовую зону (МСК, UTC+3).

Уполномоченный по защите прав предпринимателей региона обращала внимание руководства субъекта РФ на сложности в синхронизации трудовых процессов в организациях, что массово приводит к сверхурочным работам, отметил представитель региона Михаил Струк.

«Мы четко отдаем себе отчет в том, что при любом развитии событий всегда останутся те, кто не будет удовлетворен сложившейся ситуацией, и на то есть масса причин — объективных и субъективных», — сказал также он.

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