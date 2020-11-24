Минск, , 16:59 — REGNUM Министерство спорта и туризма Белоруссии, опубликовавшее 24 ноября анонимку от имени белорусских спортсменов и тренеров, сообщает о подписании этого документа теми. Среди поставивших свои подписи значатся призёры различных соревнований.

«Сегодня, 24 ноября, в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Республики Беларусь был дан старт подписанию открытого обращения известных белорусских атлетов, чемпионов и призеров Олимпийских игр, мировых, европейских и национальных первенств к международной и белорусской общественности», — сказано в публикации на сайте белорусского министерства.

Сообщается, что документ уже подписали олимпийские чемпионы Александр Масейков и Алексей Абалмасов (оба — гребля на байдарках и каноэ), Янина Провалинская-Корольчик, Екатерина Карстен (гребля академическая) и Сергей Булыгин (биатлон).

Отметим, с начала массовых акций протеста против фальсификации президентских выборов в Белоруссии и развязанного Александром Лукашенко массового террора численность пропрезидентских митингов не смогла сравниться с численностью оппозиционных. Обращения белорусских спортсменов с призывами прекратить насилие и другими тезисами оппозиционных манифестаций собирали сотни и даже более тысячи подписей.

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