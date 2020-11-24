Вашингтон, , 16:45 — REGNUM В ближайшее время будет подан масштабный судебный иск, раскрывающий детали фальсификаций на президентских выборах, сообщил 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Наш большой иск, в котором мы укажем мельчайшие детали всех фальсификаций на выборах и даже более того, скоро будет подан. Выборы подтасованы!», — написал Трамп.

Такими словами Трамп прокомментировал результаты социологического опроса, проведенного изданием Politico и компанией Seven Letter Insight, свидетельствующие, что 79% сторонников Трампа считают, что президентские выборы «украдены».

"Они на 100% правы, а мы сражаемся изо всех сил», — пояснил Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США фактически признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена избранным президентом и заявило о готовности начать процедуру передачи власти новой администрации.

Напомним, церемония вступления в должность следующего президента США должна состояться 20 января 2021 года.

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