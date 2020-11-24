Киев, , 16:39 — REGNUM Бывший руководитель офиса президента Украины (занимал эту должность с мая 2019 г. по февраль 2020 г.) Андрей Богдан считает, что лидер украинской оппозиции, народный депутат Рады Виктор Медведчук имеет высокий процент украинского электората и довольно большое влияние, как политика в обществе.

Об этом Богдан заявил в одном из интервью, фрагменты которого сегодня, 24 ноября, цитируют украинские СМИ.

«Медведчук никогда не был и не будет бизнесменом. Он всегда был именно политиком. Он видит мир по-своему, я с ним во многом не согласен, но он никогда не прекращал быть политиком. Самая точная его характеристика — «вечный политик»», — заявил Богдан.

Также он считает, что отношения Виктора Медведчука и российского президента Владимира Путина надо использовать только во благо страны.

«Наверное, [Путин и Медведчук] понимают друг друга с полуслова и у них есть какая-то дружба, общие интересы. Что-то их объединяет. Наверное, [Медведчук] может его убедить сделать шаг назад. Я бы постарался [использовать Медведчука в этих целях], но у Медведчука очень одиозная [репутация] для общества в Украине, хотя он имеет довольно высокий процент электората», — добавил бывший соратник Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что в начале октября 2020 года состоялась последняя на сегодня встреча Путина и Медведчука, в ходе которой обсудили вопросы восстановления украинско-российского сотрудничества, отмены санкций для украинских производителей. Также была поднята крайне важная тема для народов Украины и России — тема сохранения исторической памяти. Президент РФ выразил надежду на то, что отношения между Украиной и Россией будут восстановлены.