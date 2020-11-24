Киев, , 16:31 — REGNUM 64,6% украинцев в настоящий момент считают военные действия в Донбассе «конфликтом между Украиной и Россией».

Об этом свидетельствуют опубликованные результаты социологического опроса, проведенного центром Разумкова, которые были опубликованы сегодня, 24 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, внутренним украинским конфликтом боевые действия на Донбассе считают 16,3% жителей Украины. Кроме того, «другой ответ» дали 5,5% опрошенных, а еще 13,7% респондентов затруднились с ответом.

Опрос показал, что 43,9% украинцев считают, что цель России в этом конфликте — получить контроль над всей Украиной. Еще 13,6% опрошенных думают, что РФ интересует только контроль над Донбассом, 2,3% респондентов дали другой ответ, 4,7% не смогли определиться со своей позицией, 35,4% не стали отвечать на данный вопрос.

Центр Разумкова информирует, что опрос проводился 16−22 октября по всей Украине, опрошен был 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.