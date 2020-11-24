Киев, , 16:23 — REGNUM Национальная академия наук Украины прогнозирует к концу ноября около 743 тыс. граждан, инфицированных коронавирусом, а по состоянию на конец декабря этого года — более 1 млн больных.

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Соответствующий прогноз сегодня, 24 ноября, обнародован в украинских СМИ.

Согласно источнику, на конец ноября на Украине может быть 381 589 активных больных, а к концу года показатель может вырасти примерно до 550 тысяч.

«С учетом того, что прошлая прогнозная неделя не продемонстрировала наличия каких-либо видимых сдвигов в тенденции развития эпидемии COVID-19 в Украине, вполне ожидаемо, что прогнозы показывают столь же негативное развитие эпидемиологической ситуации в стране в ближайшей перспективе», — заявил главный научный сотрудник Института проблем рынка и экономико-экологических исследований Алексей Алехин.

Согласно опубликованному прогнозу, в декабре на Украине в среднем будет около 20 тысяч больных коронавирусом в сутки (сейчас 11−15 тыс.)

ИА REGNUM напоминает, что ранее был опубликован анализ Киевской школы экономики, в котором говорится, что что без введения полного локдауна по крайней мере на месяц изменить к лучшему ситуацию на Украине не удастся. Эксперты отмечают, что для контроля заболеваемости нужно тестировать в пять раз больше потенциальных больных, чем это делают сейчас. Сегодня же министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил ввести по всей стране двухнедельный локдаун в период новогодних праздников.