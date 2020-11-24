Киев, , 16:09 — REGNUM Представители правительства Украины очень просто решают «коронавирусные» проблемы путем манипуляций со статистикой, заявил в своем комментарии 24 ноября украинский политический эксперт Юрий Романенко.

Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский President.gov.ua

Он напомнил, что сейчас власти утверждают — коронавирус пошел на спад, потому что тесты показывают меньшее количество заболевших.

«Правда, забывают сказать, что делают почти в два раза меньше тестов. Было 50 тыс. в сутки, что недостаточно, а стало вообще 28 374… Количество больных идет на спад. Так вы сделайте 100 тыс. или 200 тыс. тестов в сутки», — призвал эксперт.

Романенко напомнил, что предыдущее правительство Владимира Гройсмана, по сути, шло таким же путем.

«Рассказывали сколько десятков заводов понастроили за годы правления Порошенко. Правда, забыли сказать, что за эти же годы миллионы людей уехали работать за границу», — заявил он.

Эксперт прогнозирует, что Зеленского вместе со «шмыгальем» (намек на премьер-министра Дениса Шмыгаля) ждет печальная участь, поскольку «закрытие глаз на объективные процессы, их игнорирование или, что еще хуже, действия на базе лжи никогда и никого до добра не доводили».

ИА REGNUM напоминает, что накануне на совещании при участии первых лиц Украины было заявлено, что карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты.

«Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост», — заявил президент Зеленский.

Последние дни на Украине фиксируется 11−15 тыс. случаев заболевания коронавирусом в сутки.