Джакарта, , 16:04 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан подтвердил, что американские бизнесмены хотят инвестировать в Индонезию, сообщает Kompas.

Когда индонезийский министр посетил США в середине октября 2020 года, генеральный директор международной финансовой корпорации развития США Адам Бёлер пообещал инвестировать 2 млрд долларов США (28,2 трлн рупий) в Фонд национального благосостояния.

По словам Адама Бёлера, США стремятся привлечь частный сектор для инвестирования в рынки с большим экономическим потенциалом, такие как Индонезия.

Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что в этом году Индонезии удалось получить примерно 5−6 млрд долларов США (70 трлн рупий). Всего власти Индонезии намерены привлечь 15 млрд долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии и Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) объявили об обязательстве Индонезии внести один миллион долларов США в поддержку усилий CEPI по разработке вакцин.

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