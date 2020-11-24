Москва, , 16:02 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о возращении Волгоградской области в часовой пояс Москвы по просьбам предпринимателей региона, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Законопроектом предлагается перевести территорию Волгоградской области из 3-й часовой зоны (МСК +1, UTC+4) во 2-ю часовую зону (МСК, UTC+3).

Авторы инициативы — Заксобрание Волгоградской области ссылаются на результаты проведенных мероприятий, согласно которым большинство опрошенных выступило за переход на московское время. Смена часовой зоны выгодна предпринимателям, отметил в ходе дискуссии представитель региона Михаил Струк.

Вместе с тем единой позиции в субъекте РФ нет, значительная часть жителей региона считает такой опрос незаконным и вредным для здоровья детей.

Волгоградская область перешла на местное время в 2018 году по итогам референдума. В марте 2020 года председатель облдумы Александр Блошкин предложил снова провести опрос на эту тему, который и прошел в июне—июле 2020 года, в итоге «результаты распределились примерно пополам», сказал Струк.

Вместе с тем в ходе дискуссии депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) выразил недоумение проведением опроса «во время жесткого карантина» на фоне пандемии коронавируса.

В целом в КПРФ возмущены предложением Волгоградской области сменить часовой пояс и тем самым фактически проигнорировать итоги референдума граждан. Депутаты фракции считают, что вопрос — политический.

«Через год мы снова будем принимать закон о переводе стрелок часов», — прогнозирует Николай Арефьев (КПРФ).

В «Единой России» заверили, что смена часовой зоны пойдет на благо и матерям, и бабушкам.

«Все мамы говорят, что это вопросы безопасности детей. Дети идут впотьмах в школу, их тащат невыспавшимися в детские сады. Восход солнца отличает 28 минут!» — отметила депутат Госдумы Татьяна Цыбизова («Единая Россия»).

Парламентариев также беспокоил вопрос «цены» перехода.

«Не могу сказать, как это отразится на финансовой стороне, переведем стрелки — и будем жить дальше», — ответил Струк на вопросы депутатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Волгоградский суд отказал в иске противникам перехода на московское время