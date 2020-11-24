Саратов, , 16:34 — REGNUM В Саратовской области создали комиссию по вопросам оптимизации структуры и численности органов исполнительной власти. Соответствующее постановление 24 ноября подписал губернатор Валерий Радаев.

Возглавлять ее будет руководитель аппарата главы области Игорь Пивоваров. Кроме него в состав комиссии вошли начальник управления кадровой политики и государственной службы правительства области Антон Пролеткин, председатель правительства Роман Бусаргин, начальник правового управления Алексей Мудрак, первый зампредседателя правительства Вадим Ойкин, а также и.о. министра экономического развития Андрей Разборов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году администрацию Ненецкого автономного округа ждет оптимизация. Губернатор региона Юрий Бездудный поручил подведомственным учреждениям сформировать предложения по количеству вакансий, подлежащих сокращению.

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