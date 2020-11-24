Киев, , 16:00 — REGNUM Украинские физлица-предприниматели и их работники, потерявшие заработок из-за пандемии, получат материальную помощь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября в своём видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале политика.

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Зеленский рассказал, что в ближайшее время в Верховную раду поступит законопроект относительно мер поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в результате пандемии COVID-19.

Законопроект предусматривает оказание помощи наёмным работникам и собственникам, чей бизнес не работает из-за карантинных ограничений. Они получат по 8 тыс. гривен или по $281.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минкульта Украины Александр Ткаченко предложил ввести карантин на время новогодних праздников.

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