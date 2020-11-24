Тбилиси, , 15:49 — REGNUM Грузинская православная церковь (ГПЦ) может стать тем пространством, где представители правящей партии «Грузинская мечта» и лидеры оппозиционных партий начнут вести переговоры для урегулирования политического кризиса. Об этом, как передает телеканал «Рустави 2», 24 ноября на проповеди заявил епископ ГПЦ, архиепископ Бодбийский Иаков (Якобашвили).

«Выборы должны нас объединять, а не разъединять. Мы должны постараться найти выход», — сказал епископ.

Он отметил, что враждебные отношения, которые сложились между политическими оппонентами в стране, непроизвольно играют на руку «врагам» Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги парламентских выборов, отказались входить в парламент и начали постоянно проводить акции протеста. Переговоры между спорящими сторонами проходят при посредничестве послов США и Евросоюза.

Читайте ранее в этом сюжете: «Слишком много людей»: в Грузии ждут столкновений на акции протеста

Читайте развитие сюжета: «Грузинская мечта» может стать единственной партией в парламенте — Каладзе