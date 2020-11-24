Вашингтон, , 15:45 — REGNUM Эсминец ВМС Соединённых Штатов «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого проводил операцию по обеспечению свободы судоходства, сообщило 24 ноября командование Седьмого флота США.

В командовании заявили, что проведение этой операции показало, что эти «воды не территориальное море России» и Пентагон не соглашается с заявлением Москвы о том, что залив Петра Великого — это «историческая бухта», согласно международным законам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы России со стороны эсминца ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого в Японском море, пригрозив американскому кораблю тараном.

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