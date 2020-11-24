Минск, , 15:43 — REGNUM «В последнее время западные государства очень волнуются по поводу дальнейшего развития Белоруссии, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как (я делаю это заявление на основании железных, как говорят в Китае, фактов)», — заявил 24 ноября в Минске Александр Лукашенко.

Выступая на церемонии вручения верительных грамот в минском Дворце Независимости, Лукашенко указал путь реализации мечтаний западных правительств. При этом он обвинил западные страны (представители которых отсутствовали на церемонии) в финансировании коррупции, а вынужденно покинувших Белоруссию представителей прозападной оппозиции — «беглыми».

"В связи с этим хочу сказать, что президента Белоруссии можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции. Как видите, совсем простой ответ на все вопросы, которые будоражат сегодня головы западных дипломатов, несущих службу в Белоруссии, и тех, кто сегодня волнуется и озабочен этим вопросом на Западе, а также наших беглых», — заявил Лукашенко.

На церемонии присутствовали послы Китая, Израиля, Пакистана, Бангладеш, Камбоджи, Намибии и Мальтийского ордена. КНР и РФ были среди первых признавших официальные итоги августовского голосования на президентских выборах в Белоруссии.

США, ЕС и их союзники не признают Лукашенко легитимным президентом, считают состоявшиеся в 2020 году белорусские президентские выборы сфальсифицированными и поддерживают оппозиционное движение в этой части Союзного государства России и Белоруссии. Евросоюз официально заявил, что официальный Минск получит только санкции и не может рассчитывать даже на евро европейских налогоплательщиков.