Нур-Султан, , 15:43 — REGNUM В Казахстане завершилась системная перезагрузка правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества»). Об этом заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев 24 ноября на заседании бюро политического совета партии.

Назарбаев отметил, что «Нур Отан» впервые провела праймериз, в котором приняли участие большое число новых членов партии. Во время партийного отбора принято 216 предвыборных региональных программ — учтено 17 тыс. предложений граждан, добавил глава партии.

Он отметил, что каждый пятый в партийном предвыборном списке — представитель молодежи. Кроме того, 30% кандидатов — это женщины. На двадцатый съезд партии «Нур Отан» будет вынесен список из 126 кандидатов партии.

Напомним, выборы в парламент Казахстана и местные исполнительные органы власти пройдут 10 января 2021 года.

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