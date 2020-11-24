Джакарта, , 15:39 — REGNUM Правительство Индонезии и Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) объявили об обязательстве Индонезии внести один миллион долларов США в поддержку усилий CEPI по разработке вакцин от различных инфекционных заболеваний, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В своем выступлении генеральный директор CEPI Ричард Хатчетт заявил, что вакцины являются одним из самых важных инструментов в борьбе с болезнями в настоящее время и в будущем, как в случае с пандемией COVID-19, которая в настоящее время охватила мир.

Ричард Хатчетт также отметил, что CEPI приветствует вклад Индонезии.

«Обладая знаниями и опытом Индонезии в области разработки и производства вакцин, мы можем работать вместе для достижения общей цели разработки вакцины, которая будет безопасной, эффективной и доступной во всем мире, а также подготовиться к реагированию на новые угрозы в будущем», — добавил Ричард Хатчетт.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) заключили договор по закупке вакцин.

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