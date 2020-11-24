Москва, , 15:35 — REGNUM Законопроект об увеличении срока действия разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия до 15 лет Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Предусматривается поэтапное увеличение сроков действия разрешений на хранение и ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия или охотничьего пневматического оружия. В случае, если в период действия разрешений отсутствовали обстоятельства, исключающие возможность получения лицензии или разрешения, срок действия разрешения увеличивается на 5 лет. При этом предельный срок действия не может превышать 15 лет.

Законопроект создает механизм контроля за наличием медицинских противопоказаний у владельцев оружия в текущем режиме. При выявлении подозрений на наличие медицинских противопоказаний (включая наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов) при проведении медосмотров и оказании медпомощи владельцам оружия медицинскими организациями в любой момент может быть инициирована процедура внепланового прохождения медицинского освидетельствования и принято решение (в зависимости от того подтвердятся первоначальные подозрения или нет) в течение 1 месяца с передачей соответствующей информации в Росгвардию в электронном виде.

Правительство РФ получает полномочия по определению перечня медицинских противопоказаний к владению оружием.

Прописывается прохождение гражданами один раз в пять лет медицинского освидетельствования, по итогам которого данные будут передаваться организациями здравоохранения в Росгвардию в электронном виде без участия гражданина. При этом гражданам, проходящим службу в государственных военизированных организациях и имеющим воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции, не требуется оформления медицинского заключения.

Кроме того, вводится обязанность владельца оружия при его утрате незамедлительно сообщить об этом в территориальный орган Росгвардии.

«В целом законопроект значительно облегчит жизнь охотникам, особенно тем, кто живёт в глубинке, в труднодоступных населенных пунктах и представителям коренных и малочисленных народов Севера. Во многих регионах, сами знаете, единственным транспортом, которым можно добраться до районного центра является средства малой авиации. Цены на билеты весьма существенные и зачастую непосильные. А это далеко не все еще расходы», — отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).