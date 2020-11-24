Минск, , 15:29 — REGNUM Финансовая помощь Запада, предназначенная для поддержки белорусского гражданского общества, разворовывается. Об этом 24 ноября на церемонии вручения верительных грамот в минском Дворце Независимости заявил Александр Лукашенко.

Выступая перед послами Китая, Израиля, Пакистана, Бангладеш, Камбоджи, Намибии и Мальтийского ордена, Лукашенко обрушился с критикой на страны Запада. Он обвинил их в направлении финансовых средств на финансирование белоруской оппозиции.

По словам Лукашенко, в разворовывании денег Евросоюза участвуют в том числе «беглые» — вынужденно покинувшие Белоруссию члены оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии».

Реакция дипломатов Евросоюза на выступление Лукашенко пока официально не выражена. США, ЕС и их союзники считают состоявшиеся в 2020 году президентских выборы в Белоруссии сфальсифицированными и контактируют с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Они также применили к официальному Минску санкции и финансируют деятельность прозападной оппозиции в этой части Союзного государства России и Белоруссии.