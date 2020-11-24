Париж, , 15:31 — REGNUM Члены правительства Франции потребовали «немедленно» принять решение о судьбе мигрантов, оказавшихся без временного жилья в Париже и разбивших лагерь на площади Республики в центре столицы. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает Le Figaro.

В своем совместном коммюнике министр по делам гражданства Марлен Шьяппа и министр по делам жилищного строительства Эммануэль Варгон призвали «немедленно» решить проблему сотен мигрантов, оставшихся в столице Франции без места жительства и разбивших лагерь прямо в центре города, впоследствии жестко демонтированный полицией.

«Два министра призывают остальных членов правительства немедленно принять решение и предоставить убежище людям, находящимся в отчаянной ситуации. Уже сейчас 240 мест были выделены… в центрах приема и экстренного предоставления временного жилья», — говорится в коммюнике.

«Мы хотим напомнить, что мигранты — это тоже люди, к котором нужно обращаться с человечностью и сочувствием», — заявляют министры.

Напомним, во второй половине дня 23 ноября около 200 мигрантов, ранее проживавших в другом лагере беженцев в пригороде французской столицы Сен-Дени, также ликвидированном полицией, разбили палатки в центре Парижа на площади Республики.

Полиция оперативно демонтировала эти палатки, иногда применяя грубую силу. Кадры ликвидации лагеря быстро разлетелись по сети.

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