Москва, , 15:20 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение уровня оперативности действий должностных лиц ФССП России в ходе принудительного исполнения, а также исключение случаев предъявления на принудительное исполнение поддельных удостоверений уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Внесенным правительством РФ законопроектом предлагается установить, что удостоверения, выдаваемые уполномоченными по правам потребителей финансовых услуг, направляются для принудительного исполнения исключительно в форме электронного документа.

По словам главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарёва («Единая Россия») за 10 месяцев этого года в ФССП РФ находилось на исполнении 1358 исполнительных производств, возбужденных на основании удостоверений, выданных финансовым омбудсменом на общую сумму почти 250 млн рублей.

Система межведомственного электронного взаимодействия сегодня обеспечивает полную защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа, ее искажения, отметил Пискарёв.