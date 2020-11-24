* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 15:18 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают попытки создать на севере Афганистана плацдарм для экспансии в Центральную Азию, заявил 24 ноября глава МИД России Сергей Лавров.

Так, в своём обращении к участникам Женевской международной конференции по Афганистану, Лавров заявил, что беспокойство Москвы продолжает вызывать деградирующая обстановка в сфере безопасности.

«Особенно на севере Афганистана, где боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), концентрируя свои отряды, не оставляют попыток создать плацдарм для экспансии в Центральную Азии», — сказал глава МИД РФ.

Лавров также обратил внимание на высокий уровень наркопроизводства в Афганистане, который обеспечивает местным и международным террористам финансовую подпитку.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров участвует в пленарном заседании Женевской международной конференции по Афганистану, которая проводится в формате онлайн, На ней председательствуют правительства Афганистана и Финляндии, а также ООН. В МИД РФ данное заседание рассматривается в качестве весьма своевременного.

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