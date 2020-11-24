Душанбе, , 15:17 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил от занимаемых должностей ректоров четырех высших учебных заведений, сообщили 24 ноября в пресс-службе главы государства.

Новым ректором Горном-металлургического института Таджикистана назначен Бахтиёр Махмадали. Государственный институт языков возглавил Джило Гулназарзода.

Рахмон назначил новых ректоров в Хорогском университете им. Моёншо Назаршоева и Институте энергетики. Ими стали Гулзорхон Юсуфзода и Диловаршох Исозода соответственно.

Глава государства также уволили директора агентства лесного хозяйства при правительстве. Кроме того, с должностей сняты председатели шести городов республики.