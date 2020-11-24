Киев, , 15:16 — REGNUM Жители Украины обратились к депутату Верховной рады и главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку с просьбой договориться с Россией о производстве российской вакцины против коронавируса на Украине, несмотря на позицию официальной власти, сообщает 24 ноября телеканал «112».

В обращении отмечается, что на Украине эпидемия коронавируса продолжает набирать обороты, количество больных ежедневно увеличивается практически на тысячу человек. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на Украинезаполненность больниц для больных коронавирусомсоставляет 52%, однако врачи в регионах утверждают, что эти цифры далеки от реальности. Эксперты прогнозируют, что в худшем варианте, уже через несколько месяцев Украина может повторить печальный опыт Италии, где от коронавируса умерли десятки тысяч людей.

«Пока правительство пугает украинцев введением локдауна — то есть, жесткого карантина, пытается обнадежить туманными заявлениями о проработке некоего «плана Б», и надеется на не менее туманные перспективы получения иностранной вакцины, наши сограждане продолжают умирать», — подчеркивают инициаторы обращения.

При этом, напоминают они, уже в ближайшее время Украина могла бы получить российскую вакцину от коронавируса, если бы на то была бы политическая воля власти — ведь Медведчук ранее уже об этом договорился с президентом России Владимиром Путиным. Однако власть продолжает упорно игнорировать возможность спасения украинцев.

Телеканал констатирует, что на сегодняшний день на Украине растет число людей, которые хотели бы обезопасить свое здоровье с помощью российской вакцины от коронавируса, и все больше сограждан обращаются к Виктору Медведчуку с просьбой договориться с Россией о поставках вакцины. Все украинцы, которые общались с журналистами заявили, что для них не имеет никакого значения страна-производитель вакцины, а главное — чтобы она помогала людям.

«Не имеет значения, лишь бы вакцина помогала людям, была реально хорошей, без побочных эффектов, откуда она придет. Здоровье людей не имеет границ… Лишь бы это для здоровья было хорошо. А страна значения не имеет. Это не политика, это здоровье людей, жизнь. А жизнь любого человека дороже всего на свете», — цитирует источник мнение респондентов.

ИА REGNUM напоминает, что Медведчук еще в начале октября в рамках визита в Москву встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и обсудил с ним возможность поставки на Украинувакцины от коронавируса. Стороны достигли предварительного согласия по этому вопросу, однако официальные власти Украины категорически отказались реализовать этот план. Через некоторое время после визита Медведчука посольство США на Украине прямо заявило, что Киев не будет закупать российскую вакцину, как бы ни обстояли дело в стране с заболеваемостью.