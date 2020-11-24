Москва, , 15:12 — REGNUM Законопроект о перевозке охотничьего оружия Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября. Таким образом парламентарии намерены развивать охотничий туризм.

Генри Томас Алкен. Охота на уток

Прописывается, что охотничье оружие и патроны к нему могут ввозиться иностранными гражданами в Российскую Федерацию для использования в охоте на основании соответствующего разрешения, выданного Росгвардией или ее территориальным органом, юрлицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, по их заявлению с представлением ряда документов. Перечь документов прописан в проекте закона.

Устанавливается, что ввезенные в РФ иностранными гражданами охотничье оружие и неиспользованные патроны к нему вывозятся из РФ этими иностранными гражданами на основании разрешения на вывоз из РФ охотничьего оружия и патронов к нему, выданного одновременно с разрешением на ввоз в РФ таких охотничьего оружия и патронов к нему, в сроки, установленные указанным выше разрешением.

Закрепляется, что вывоз из Российской Федерации в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оружия и патронов к нему гражданином РФ для использования в охоте и их обратный ввоз осуществляются на основании разрешительного документа на ввоз таких оружия и патронов к нему, выданного компетентным органом государства — члена ЕАЭС, в котором указанные оружие и патроны к нему будут использоваться гражданином РФ в охоте.

Устанавливается для граждан РФ, вывезших в государство-член ЕАЭС охотничье оружие и патроны к нему для использования в охоте, обязанность ввезти это оружие в РФ до истечения срока действия разрешительного документа на ввоз таких оружия и патронов к нему, выданного компетентным органом государства — члена ЕАЭС. В случае истечения срока действия указанного разрешительного документа ввоз охотничьего оружия и неиспользованных патронов к нему в РФ осуществляется по разрешению Росгвардии.

Проект закона устанавливает для граждан РФ обязанность не менее чем за 10 календарных дней до вывоза из Российской Федерации в государство-член ЕАЭС охотничьего оружия и патронов к нему для использования в охоте уведомить об этом Росгвардию или ее территориальный орган по месту жительства, с приложением копии документа, подтверждающего участие в охоте (договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства или приглашения принять участие в охоте).

Как напомнил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»), на рассмотрении нижней палаты парламента находятся законопроекты, которыми предлагается, в частности, отменить требование о наличии у охотника гладкоствольного ружья для приобретения им нарезного оружия, упростить процедуры ремонта и сервисного обслуживания охотничьего оружия и так далее.

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