Москва, 24 ноября 2020, 15:12 — REGNUM Законопроект о перевозке охотничьего оружия Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября. Таким образом парламентарии намерены развивать охотничий туризм.
Прописывается, что охотничье оружие и патроны к нему могут ввозиться иностранными гражданами в Российскую Федерацию для использования в охоте на основании соответствующего разрешения, выданного Росгвардией или ее территориальным органом, юрлицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, по их заявлению с представлением ряда документов. Перечь документов прописан в проекте закона.
Устанавливается, что ввезенные в РФ иностранными гражданами охотничье оружие и неиспользованные патроны к нему вывозятся из РФ этими иностранными гражданами на основании разрешения на вывоз из РФ охотничьего оружия и патронов к нему, выданного одновременно с разрешением на ввоз в РФ таких охотничьего оружия и патронов к нему, в сроки, установленные указанным выше разрешением.
Закрепляется, что вывоз из Российской Федерации в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оружия и патронов к нему гражданином РФ для использования в охоте и их обратный ввоз осуществляются на основании разрешительного документа на ввоз таких оружия и патронов к нему, выданного компетентным органом государства — члена ЕАЭС, в котором указанные оружие и патроны к нему будут использоваться гражданином РФ в охоте.
Устанавливается для граждан РФ, вывезших в государство-член ЕАЭС охотничье оружие и патроны к нему для использования в охоте, обязанность ввезти это оружие в РФ до истечения срока действия разрешительного документа на ввоз таких оружия и патронов к нему, выданного компетентным органом государства — члена ЕАЭС. В случае истечения срока действия указанного разрешительного документа ввоз охотничьего оружия и неиспользованных патронов к нему в РФ осуществляется по разрешению Росгвардии.
Проект закона устанавливает для граждан РФ обязанность не менее чем за 10 календарных дней до вывоза из Российской Федерации в государство-член ЕАЭС охотничьего оружия и патронов к нему для использования в охоте уведомить об этом Росгвардию или ее территориальный орган по месту жительства, с приложением копии документа, подтверждающего участие в охоте (договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства или приглашения принять участие в охоте).
Как напомнил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»), на рассмотрении нижней палаты парламента находятся законопроекты, которыми предлагается, в частности, отменить требование о наличии у охотника гладкоствольного ружья для приобретения им нарезного оружия, упростить процедуры ремонта и сервисного обслуживания охотничьего оружия и так далее.
Читайте ранее в этом сюжете: Госдума меняет правила ввоза и вывоза из России охотничьих ружей