Аддис-Абеба, , 15:21 — REGNUM Совет Безопасности ООН во вторник, 24 ноября, проведет первое заседание по конфликту в мятежном эфиопском регионе Тыграй. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на дипломатические источники.

Виртуальная встреча не будет открыта для публики, и пока не ясно, будет ли сделано официальное заявление по итогам заседания.

Напомним, что 4 ноября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед начал военную кампанию против Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ), обвинив его в нападении на два федеральных военных лагеря в регионе и стремлении дестабилизировать правительство. В воскресенье, 22 ноября, Ахмад приказал лидерам северного региона Тыграй капитулировать под угрозой нападения на столицу региона, Мэкэле.

По информации репортеров, сотни человек были убиты с начала конфликта, однако из-за отключения связи заявления обеих сторон трудно проверить.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на прошлой неделе призвал к открытию гуманитарных коридоров для оказания помощи гражданским лицам, оказавшимся в зоне боевых действий, отметив, что власти до сих пор отвергали попытки посредничества.

«Мы очень обеспокоены ситуацией в Эфиопии», — заявил генеральный секретарь журналистам в Нью-Йорке, предупредив о «драматических гуманитарных последствиях» столкновений в Тыграе, в том числе в соседнем Судане.

«Мы просим о всеобъемлющем соблюдении норм международного гуманитарного права, а также об открытии гуманитарных коридоров и перемирии, которое может потребоваться для доставки гуманитарной помощи», — сказал он.

По данным агентства ООН по делам беженцев, на сегодня в соседний Судан уже бежали более 40 000 жителей Эфиопии.