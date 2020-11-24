Москва, , 15:12 — REGNUM Мировому сообществу в условиях пандемии необходимо объединить усилия для того, чтобы решить актуальные проблемы. Об этом 24 ноября заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

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Как отметил российский лидер, 2020 год оказался очень трудным и непредсказуемым, так как появившаяся эпидемия коронавируса потребовала принимать экстраординарные меры, как в России, так и в других странах.

«Убежден, что перед лицом столь беспрецедентного вызова у международного сообщества просто нет иной альтернативы, кроме объединения усилий, ведь во главе угла стоят базовые ценности — жизнь и здоровье наших граждан», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что исключительно дипломатическими средствами, путем переговоров должна решаться ядерная проблема Корейского полуострова.