Баку, , 15:16 — REGNUM Христианские храмы на территории Нагорного Карабаха, перешедшей под контроль Азербайджана, являются историческим достоянием страны, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев. Текст его выступления опубликован 24 ноября государственным информагентством АзерТАдж.

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Он отметил, что после прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе судьба христианских храмов беспокоит некоторых западных лидеров, они говорят об этом и в официальных заявлениях, и в личных беседах.

«Все храмы на наших территориях — это наше историческое достояние», — подчеркнул Алиев и заверил, что поводов для беспокойства нет.

В Азербайджане исторические памятники находятся под защитой государства. За счёт госбюджета идёт ремонт двух православных церквей, ремонт ещё одного храма уже завершён, уточнил он.

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