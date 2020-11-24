Брюссель, , 15:02 — REGNUM Всё, что не «по-западному», западные политики именуют «конфронтацией», потому никакого равноправного диалога и сотрудничества России и Запада в близкой перспективе не получится, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 24 ноября, комментируя высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Столтенерг заявил, что ЕС «не сможет защитить Европу» без помощи США, в частности, без американских «гарантий» в области безопасности и без присутствия американских военных на континенте.

« Столтенберг нанят американцами и качественно отрабатывает свой хлеб. Но это не значит, что он не верит во всё это: в необходимость Европе «защищать себя», в её неспособность делать это самой, в угрозу со стороны России… Он верит и именно поэтому был взят на службу и выпестован в рупора американских интересов.

Думаю, что на среднесрочную перспективу, пока американцы сами не поменяют свой подход, России следует исходить из того, что Европа будет повязана их «гарантиями в области безопасности», присутствием американских войск и мерами ядерного «сдерживания». На «российскую угрозу» будут отвлечены то внимание и те средства, которые Европе очень нужно было бы потратить совсем на другое: на противодействие миграционной угрозе, на борьбу с терроризмом, на оздоровление и восстановление экономики.

У нас, у России, озвученный Столтенбергом подход американцев и проамерикански настроенных европейцев тоже впустую отнимает много сил и средств.

Этот настрой, как я уже сказал, в ближайшее время никуда не исчезнет, и надежды на самостоятельность политической позиции европейских стран, которые кто-то ещё продолжает питать в Москве, эфемерны. Наш МИД, например, ставит перед европейцами вопрос о том, чтобы они не передавали вышедшим из Договора об открытом небе американцам данные, которые сами продолжат получать, пользуясь этим договором. Неужели кто-то верит, что такое возможно, что натовская дисциплина не возьмёт верх?

Так будет и по другим вопросам, представляющим интерес для нас и европейцев. В Европе встали на позицию, что Россия «ищет конфронтации». В чём это заключается? Только в желании последовательно защищать свои интересы: политические, экономические, военные, культурные. Всё, что не «по-западному», то «конфронтация». Поэтому никакого равноправного диалога и сотрудничества в близкой перспективе не получится.