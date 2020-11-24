Вильнюс, 24 ноября 2020, 14:59 — REGNUM Сейм Литвы утвердил на пост премьер-министра страны бывшего министра финансов Ингриду Шимоните. Об этом 24 ноября сообщает DELFI.
Отмечается, что кандидатуру Шимоните внёс президент Гитанас Науседа. Её поддержали 62 парламентария, 10 проголосовали против, ещё 41 депутат воздержался.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Литве состоялся второй тур парламентских выборов. Победу одержала консервативная партия «Союз Отечества — Литовские христианские демократы».
В Литве действует смешанная избирательная система. 70 депутатов избираются по партийным спискам, 71 — по одномандатным округам.
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