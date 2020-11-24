Ереван, , 14:48 — REGNUM Заявление об уходе с поста министра экономики Армении написал Тигран Хачатрян. Об этом сообщила 24 ноября пресс-секретарь министра Анна Оганян.

Она подтвердила, что Хачатрян подготовил заявление ещё накануне, сообщает «Sputnik Армения». Хачатрян — шестой армянский министр, попросивший об отставке.

Хачатрян возглавил министерство экономики в октябре 2018 года. В 2001—2006 годах он был заместителем министра.

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