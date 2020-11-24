Киев, , 14:42 — REGNUM Украинские пограничники не пустили на территорию страны венгерского политика Иштвана Греже. Об этом сообщило 24 ноября издание «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники.

Журналисты напомнили, что ранее чиновнику на три года был запрещён въезд на Украину из-за вмешательства в процесс местных выборов в Закарпатье. Греже, якобы, вновь поехал на Украину, несмотря на то, что запрет на въезд так и не был снят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин похвалил журналиста за термин «обукраинивание» венгров и заявил, что целиком поддерживает данный процесс в Закарпатье.

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