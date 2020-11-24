Сеул, , 14:46 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон 23 ноября провел встречу с послами десяти стран АСЕАН, с которыми обменялся мнениями по «Новой южной политике плюс», направленной на углубление дипломатических и экономических связей со странами членами АСЕАН и Индией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В рамках встречи южнокорейский дипломат подчеркнул, что правительство страны тесно сотрудничало со странами Юго-Восточной Азии в борьбе с коронавирусом, продолжая обмен высококлассными специалистами и введя систему упрощенного въезда для бизнесменов. Он также выразил надежду на то, что новая политика позволит укрепить сотрудничество в области медицины, здравоохранения и противодействия нетрадиционным угрозам безопасности.

В свою очередь, послы стран АСЕАН приветствовали новую политику Сеула и выразили надежду на углубление стратегического партнёрства.

Между тем, замглавы МИД Южной Кореи Ким Гон посетит с официальным визитом Мьянму с 24 по 27 ноября.

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