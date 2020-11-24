Мэкэле, , 14:32 — REGNUM Представитель федерального правительства Эфиопии в Аддис-Абебе обратился к жителям столицы региона Тыграй, Мэкэле, с призывом покинуть город или сотрудничать с правительством в борьбе с оппозиционными силами. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление Редвана Хусейна.

Однако предводитель мятежного региона, который уже почти три недели ведет боевые действия с национальными силами, заявил, что жители Тыграя скорее умрут, чем откажутся от борьбы.

В федеральных войсках Эфиопии заявили, что полная победа над войсками штата Тыграй близка, добавив, что они хотели избежать ожесточенной борьбы в Мэкэле, где проживает 500 000 человек.

Отключение связи в регионе затруднило проверку заявлений враждующих сторон.

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