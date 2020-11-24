Джакарта, , 14:25 — REGNUM Доступность вакцины от COVID-19 — это способ начать восстановление туристического сектора и экономики в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antara.

Экономики большинства стран — членов АСЕАН, таких как Индонезия и Таиланд, зависят от туристического сектора.

По словам Хо Эи Хор, главного экономиста Управления макроэкономических исследований АСЕАН + 3, многие страны региона очень зависят от туристического сектора.

Кроме того, генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой заявил, что туристический коридор в АСЕАН является попыткой обеспечить открытый рынок во время пандемии, который является одним из важных факторов, ускоряющих восстановление экономики в 10 странах — членах АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подчеркнул важную роль СМИ и журналистов в формировании общественного мнения и искоренении дезинформации во время пандемии.

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