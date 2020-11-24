Москва, , 14:24 — REGNUM Законопроект о статусе самозанятых предложил разработал замглавы Совебеза Дмитрий Медведев.

Предлагается закрепить трудовые права самозанятых.

Принятие закона, по мнению Медведева, исключит злоупотребления правами этой категории граждан. Он обратил внимание на то, что сейчас некоторые недобросовестные работодатели переводят наемных сотрудников в статус самозанятых, чтобы не платить подоходный налог и платежи во внебюджетные фонды, лишая таких работников социальных гарантий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас Налоговый кодекс предусматривает особенности налогообложения для самозанятых — налог на профессиональный доход.