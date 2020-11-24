Москва, , 14:24 — REGNUM Эпидемия коронавируса потребовала от международного сообщества сплочения и объединения сил. Об этом 24 ноября заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств.

«Мир столкнулся с эпидемией коронавируса. Это потребовало принятия экстраординарных мер и в России, и во всех ваших государствах. Убеждён, что перед лицом столь беспрецедентного вызова у международного сообщества нет, просто нет иной альтернативы, кроме объединения усилий», — заявил Путин.