Рязань, , 14:30 — REGNUM Заявление об освобождении от должности секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» написал Аркадий Фомин. Исполнять полномочия будет губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщили в пресс-службе отделения партии.

На посту секретаря регионального отделения партии Аркадий Фомин проработал более 12 лет. По словам политика, эти годы были для него хорошей школой жизни.

«Я начинал работать тогда, когда ещё не было чёткого понимания и взаимодействия с региональной властью, когда, по сути, партия «Единая Россия» была в оппозиции. Но благодаря нашей совместной работе шаг за шагом мы создавали эффективно работающее региональное отделение, которое сумело привлечь в ряды своих сторонников активных, неравнодушных рязанцев, готовых развивать наш регион, свои муниципалитеты и сельские поселения», — сказал Аркадий Фомин.

Николай Любимов принял предложение возглавить региональное отделение «Единой России» 19 ноября.

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