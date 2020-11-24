Рязань, 24 ноября 2020, 14:30 — REGNUM Заявление об освобождении от должности секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» написал Аркадий Фомин. Исполнять полномочия будет губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщили в пресс-службе отделения партии.
На посту секретаря регионального отделения партии Аркадий Фомин проработал более 12 лет. По словам политика, эти годы были для него хорошей школой жизни.
Николай Любимов принял предложение возглавить региональное отделение «Единой России» 19 ноября.
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