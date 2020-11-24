Минск, , 14:19 — REGNUM Александр Лукашенко 24 ноября в минском Дворце Независимости (резиденции президента) принял верительные грамоты послов шести стран и Мальтийского ордена. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Верительные грамоты вручили послы Мальтийского ордена, а также Китая, Пакистана, Бангладеш, Камбоджи, Намибии и Израиля. В ходе торжественной церемонии Лукашенко выступил перед ними с речью.

«Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно — белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность, — сказал Лукашенко. — Неоднократно заявлял и еще раз повторю, что только наш народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство».

«С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными, — добавил он. — При этом мы, безусловно, исключаем любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Белоруссия придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия».

Напомним, после состоявшегося 9 августа голосования на президентских выборах в Белоруссии победителем был объявлен Александр Лукашенко, который бессменно правит с 1994 года. США, ЕС и их сателлиты заявили о фальсификациях президентских выборов в Белоруссии, отказались признавать Лукашенко легитимным президентом и применили к официальному Минску санкции.

Россия и Китай сразу признали Лукашенко президентом по итогам кампании 2020 года. Позже, вручив верительные грамоты, то же фактически сделали Ватикан и ещё несколько государств. Формальным поводом для непризнания является также подавление силовиками Белоруссии ненасильственных оппозиционных выступлений.