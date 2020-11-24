Анкара, , 14:08 — REGNUM Развитие отношений Анкары и Москвы сохраняет позитивный курс, заявил 24 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на слушаниях в парламентской комиссии по бюджету на следующий год.

По его словам, отношения между двумя странами основаны на общих интересах и взаимном уважении.

«Несмотря на наличие вопросов, по которым мы не можем договориться с Россией, мы стремимся сохранить живой диалог и прийти к общим знаменателям», — сказал он.

Чавушоглу добавил, что диалог Турции и России продолжает давать ощутимые результаты, «как это было в Нагорном Карабахе».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган во время выступления на форуме Галифакс по международной безопасности сообщил, что власти страны высоко оценивают роль России в преодолении конфликта в Нагорном Карабахе.

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