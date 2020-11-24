Минск, , 14:03 — REGNUM Только белорусский народ на основании конституции республики может отстранить от власти президента Белоруссии. Об этом 24 ноября заявил президент данной страны Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств в Минске, его слова передает агентство БелТА.

«Президента Белоруссии можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции», — сказал он.

Также Лукашенко указал, что это является простым ответом на вопросы по поводу дальнейшего развития республики «которые будоражат сегодня головы западных дипломатов, несущих службу в Белоруссии, и тех, кто сегодня волнуется и озабочен этим вопросом на Западе, а также наших беглых».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что авиация НАТО стала активнее действовать возле границ Белоруссии и это беспокоит белорусских военных.